شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليختبر السهم مقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.05% بما يعادل 0.78 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 71.41 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 75.85 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه