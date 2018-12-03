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شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 0.36 نقطة ، ليعيد السهم اختبار خط اتجاه تصحيحي صاعد كسره في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 97.66 ، ليستهدف مستوى الدعم 93.31 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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