شكرا لقرائتكم خبر عن وول مارت يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.37% بما يعادل 0.36 نقطة ، ليعيد السهم اختبار خط اتجاه تصحيحي صاعد كسره في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 97.66 ، ليستهدف مستوى الدعم 93.31 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه