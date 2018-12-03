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شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون يواصل ارتفاعه الحذر – تحليل – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، تأتي ارتفاعات السهم الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 0.44 نقطة ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 80.86 ، ليستهدف مستوى الدعم 76.51 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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