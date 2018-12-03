شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع السهم في آخر جلساته ليسجل اعلى سعر له عند 67.38 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.24% بما يعادل -0.16 نقطة ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 65.26 ، ليستهدف مستوى المقاومة 68.96 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده