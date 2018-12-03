شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم بمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم ارتفاعه التصحيحي بآخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.30% بما يعادل 2.79 نقطة ، ليعيد اختبار مستوى المقاومة المهم 125.06 ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، تحت سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير .

ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 125.06 ، ليستهدف مستوى الدعم 114.09 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه