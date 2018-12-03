شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يحلق عالياً – تحليل – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الارتفاع بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 45.81 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.58% بما يعادل 0.72 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 45.81 ، ليستهدف مستوى المقاومة 48.40 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد