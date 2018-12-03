شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 187.37 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.75 نقطة ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 187.37 ، ليستهدف مستوى المقاومة 192.94 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده