شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع بأكثر من 5% مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" بأكثر من 5% خلال تعاملات يوم الاثنين لتستأنف التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرا ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بعد الإعلان عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين ، وقبيل اجتماع أوبك الرسمي يوم الخميس المقبل.

ارتفع خام برنت بأكثر من 5% إلى مستوي 62.58$ للبرميل الأعلى فى أسبوعين ،وافتتاح تعاملات اليوم عند 60.75$ ، ومستوي إغلاق يوم الجمعة عند 59.09$ ،و أدنى مستوى لتعاملات اليوم عند 60.38$.

فقدت عقود برنت يوم الجمعة نسبة 1.1% ،لتستأنف خسائرها بعد ارتدادها فى اليوم السابق من أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 58.42$ للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 22% على مدار شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وتعاذ تلك الخسارة الشهرية الأكبر فى أربع سنوات إلى تصاعد المخاوف بالسوق حيال تجدد أزمة تخمة المعروض العالمي ، خاصة مع ضخ كبار المنتجين بالعالم مستويات قياسية من الإنتاج ، بالتزامن مع مؤشرات قوية على ضعف مستويات الطلب العالمي.

على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى الأرجنتين اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ على تأجيل رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بحوالي 200 مليار$ من 10% إلى 25% بداية من كانون الثاني/يناير المقبل لمدة 90 يوما.

وستحاول الولايات المتحدة والصين خلال فترة 90 يوما تكثيف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يحل الخلافات التجارية بين أكبر مستهلكين للنفط بالعالم.

من ناحية أخرى ، تنتظر أسواق الطاقة الاجتماع الرسمي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" فى فيينا يوم الخميس المقبل ، حيث من المقرر أن تعلن المنظمة العالمية وروسيا خفض الإنتاج بهدف دعم السوق ووقف تدهور الأسعار.

وأعلنت دولة قطر يوم الاثنين الانسحاب من أوبك فى كانون الثاني/يناير المقبل ، ويبلغ إنتاج قطر حوالي 600 ألف برميل يوميا ،لكن تعتبر الدوحة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال فى العالم.