شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع لليوم الثاني على التوالي مع وجود معظم العملات الرقمية فى المنطقة السلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 2.5% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع وجود معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية فى المنطقة السلبية ، نظرا لضعف الطلب الاستثماري على أصول التشفير ، وغياب المحفزات القوية لجذب مستثمرين جدد إلى السوق الوليدة.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:50 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 112$ بانخفاض قدره 3$ بأكثر من 2.5%،حيث سعر الافتتاح عند 115$ ،و سجلت أعلى مستوي عند 115$ ،وأدنى سعر عند 110$.

فقد الايثريوم خلال تعاملات الأحد نسبة 1.7% ، فى ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع نزول معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق الرقمية.

انخفضت ثالث أكبر عملة رقمية بالعالم"الايثريوم" بنسبة 42.9% ، على مدار تعاملات شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ، فى سابع خسارة شهرية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ بداية التداول الرسمي على العملة فى آب/أغسطس 2017.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 6 مليار$ إلى إجمالي 130 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

فى الأرجنتين ،دعت الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين إلى فرض ضرائب على تبادل العملات الرقمية على مستوى العالم ، بالإضافة إلى تنظيمها لمنع عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

فى اليابان ، من المقرر أن تعلن هيئة الخدمات المالية FSA عن لوائح جديدة للاحتفاظ بالعملات الأولية ICO لحماية المستثمرين الجدد من الاحتيال.