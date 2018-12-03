إطلاق «كريم باص» بـ ٤ خطوط تجريبية بالقاهرة

أطلقت شركه “كريم” للنقل الذكي خدمتها الجديدة “كريم باص” في القاهرة من خلال ٤ خطوط تجريبية تغطى عدد من الأحياء الرئيسية : وسط البلد والمعادي والسادس من أكتوبر والتجمع الخامس.

وتعد هذه هي الخدمة الأولى للنقل الجماعي في مصر التى تقدم خاصية الحجز الفوري وهو ما يعني عدم الحاجة للحجز المسبق .

وقالت هدير شلبي ، مدير قطاع النقل الجماعي بشركة كريم للنقل التشاركي خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الدراسات التى أجرتها الشركة أثبتت أن ٤٠٪ من المصريين لا يحصلون على خدمة نقل تناسب احتياجاتهم .

وقالت إن خدمات النقل الجماعي ستساعد في تخفيف الازدحام في شوارع القاهرة إذ أثبتت الدراسات أن النقل الجماعي يساهم في خفض الازدحام بنسبة٧٠٪ .

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