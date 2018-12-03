شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال يفقد 9.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.386 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية بقيمة 997 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 57.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 29.46%، والعرب على 12.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.30%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 178 ألف جنيه، 16.8 مليون جنيه، 169.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 91.8 مليون جنيه، 546 ألف جنيه، 94.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 12934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2133 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.01% عند مستوى 12910 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% عند مستوى 672 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1681 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.