شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: نسب ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر تصل لـ 2.61% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بياناً صحفياً بمناسبة "اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقات"، والذى يتم الاحتفال به يوم 3 ديسمبر اعتبارا من عام 1992، بهدف زيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم، وزيادة الوعى بأهمية إدماجهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

ويأتى الاحتفال هذا العام تحت شعار، "تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان الشمول والمساواة" فى إطار السعى لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة و والمستدامة.

وأشار البيان إلى أن الإحصاءات تشير إلى صغر نسب الأشخاص ذوى الإعاقات بالدول العربية، ويوجد أكبر نسبة من ذوى الإعاقة فى المغرب بنسبة 5.1%، تليها السودان بنسبة 4.8%، وتراوحت النسبة بين 2 – 3% فى كل من مصر والبحرين وفلسطين واليمن، وبلغت النسبة أقل من 2% فى باقى الدول .

وعن أهم المؤشرات طبقا لبيانات تعداد السكان عام 2017، فإن نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوى الصعوبات الوظيفية (الإعاقات)، توزع حسب النوع بحوالى2.61% لديهم أى صعوبة من الكبيرة إلى المطلقة (2.72% للذكور مقابل 2.48% للإناث)، و10.64% لديهم أى صعوبة من البسيطة إلى المطلقة (10.96% للذكور مقابل 10.31% للإناث).

وبالنسبة للأفراد (5 سنوات فأكثر) ذوى الصعوبات الوظيفية وفقا لنوع الصعوبة، فتبلغ نسبة ذوى الصعوبات بين الأطفال (5-17 سنة) بواقع 1.50% لديهم أى صعوبة من الكبيرة إلى المطلقة (1.60% للذكور مقابل 1.39% للإناث)، و 4.94% لديهم أى صعوبة من البسيطة إلى المطلقة (5.14% للذكور مقابل 4.71% للإناث).

وتصل نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة بين الشباب (18-29 سنة) إلى 1.48% من الشباب لديهم أى صعوبة (من الكبيرة إلى المطلقة ) بواقع (1.77% للذكور مقابل 1.19% للإناث)، و5.14% من الشباب لديهم أى صعوبة (من البسيطة إلى المطلقة) بواقع (6.02% للذكور مقابل 4.23% للإناث).

وتعد أكبر نسبة لذوى الصعوبات الوظيفية من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة فى فئة الشباب (18 – 29 سنة) هى للأفراد الذين يعانون من صعوبة الفهم والتواصل 0.56%، ثم صعوبة المشى أو صعود السلالم 0.54، تليها رعاية النفس بنسبة 041%، وجاءت أقل نسبة لصعوبة التذكر أو التركيز بنسبة 0.39%، والرؤية بنسبة 0.26%.

وفيما يتعلق بخصائص ذوى الصعوبات من الدرجة الكبيرة على المطلقة، وفقا للنوع فإن 53.9% من ذوى الصعوبات من الذكور، مقابل 46.1% للإناث.

وبالنسبة للحالة التعليمية، فإن نسبة الأمية بين الأفراد ذوى الصعوبات الوظيفية تعادل 58.5% (10 سنوات فأكثر)، مقابل 25.8% لجميع الأفراد (10 سنوات فأكثر)، و14.4% حاصلين على مؤهل متوسط، و9.1% حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، و1.7% حاصلين على مؤهل فوق المتوسط، و5.4% حاصلين على مؤهل جامعى فأعلى، و2.4% تربية فكرية.

ووفقا للاشتراك أو الاستفادة من التأمين الصحى، فإن 29% من ذوى الصعوبات الوظيفية (5 سنوات فأكثر) مشترك أو مستفيد من التأمين الصحى، مقابل 50.8% لجميع الأفراد (5 سنوات فأكثر)، وبلغت النسبة لذوى الصعوبات الذكور 33%، مقابل 24.3% للإناث.

وعن استخدام ذوى الصعوبات الوظيفية (5 س نوات فأكثر) من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة، لوسائل تكنولوجيا المعلومات، فتشير الإحصائيات إلى أن 38.4% من الأفراد (5 سنوات فأكثر) يستخدمون المحمول (45.6% ذكور، 29.9% إناث)، و11.9% يستخدمون الحاسب الآلى (14.1% ذكور، 9.3% إناث)، و11.4% يستخدمون الإنترنت (13.7% ذكور، 8.6% إناث).