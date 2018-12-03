شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع بعد هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائرها التي توقفت فى اليوم السابق مؤقتا ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، يأتي هذا التراجع مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق المالية وتباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وذلك بعد هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.35 % إلى مستوي 96.62 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.96 نقطة ، وأعلى مستوى عند 97.06 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين .

وعلى مدار شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ، حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.3 % ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بدعم احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى كانون الأول/ديسمبر الجاري للمرة الرابعة خلال هذا العام.

على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى الأرجنتين اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ على تأجيل رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بحوالي 200 مليار$ من 10% إلى 25% بداية من كانون الثاني/يناير المقبل لمدة 90 يوما.

وستحاول الولايات المتحدة والصين خلال فترة 90 يوما تكثيف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يحل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديين بالعالم.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن قطاع الصناعات التحويلية خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الرابع من هذا العام ، بعدما نما خلال الربع الثالث بأقل من تقديرات الخبراء.

تصدر القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المتوقع نفس القراءة الأولية 55.4 نقطة ، وقراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 57.5 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر من 57.7 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.