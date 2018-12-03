شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز بأكثر من 1.5% بفعل انحسار مخاوف الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بأكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، بفعل انحسار مخاوف الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 1.5% حتى الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.40$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.18$،وسجلت الأعلى عند 14.43$ ،والأدنى عند 14.18$.

فقدت أسعار الفضة يوم الجمعة نسبة 0.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين 14.04$ للأوقية ، بعد انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

على هامش اجتماع مجموعة العشرين اتفقت الصين "أكبر مستهلك للمعادن بالعالم " والولايات المتحدة على تأجيل رفع رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار$ من 10% إلى 25% بداية من كانون الثاني/يناير المقبل لمدة 90 يوما.

واتفق الطرفين على تكثيف المفوضات خلال تلك الفترة لحل الخلافات التجارية الأخيرة و التواصل لاتفاق نهائي يحمي التنافسية التجارية بين الشركات الصينية ونظيرتها الأمريكية.

ومع انحسار المخاطر بالسوق يتراجع دور العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل، وهو ما ينعكس حاليا بتراجع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات العالمية، الأمر الذي يدعم ارتفاع المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.