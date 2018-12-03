"جمعة" يبحث مع "الاتصالات" ميكنة وتطوير منظومة العمل بوزارة الأوقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مكتبه بالقرية الذكية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والوفد المرافق له، حيث تم عقد اجتماع موسع بين الجانبين ضم القيادات التنفيذية بكل من وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الأوقاف، تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لميكنة وتطوير منظومة العمل بوزارة الأوقاف باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار مشروعات التحول الرقمى.

حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور علاء الحايس مدير محور نظم المعلومات الجغرافية والمشرف على البروتوكول، بالإضافة الى فريق عمل المشروعات المشتركة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهد اللقاء استعراض أهم المشروعات والأعمال التى تمت خلال الفترة السابقة والخطط المستقبلية المقرر تنفيذها من خلال بروتوكول التعاون الموقع فى سبتمبر 2016 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الأوقاف المصرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والذى يهدف الى تحسين منظومة وكفاءة بيئة العمل الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وللمساهمة فى تمكين وإتاحة الخدمات الالكترونية والتطبيقات والدعم الفنى من اجل تمكين هيئة الأوقاف المصرية من القيام بمهامها، وذلك فى إطار المشروع القومى للتحول الرقمى وبمشاركة كافة قطاعات الدولة المختلفة، حيث تسعى الدولة للتحول الى مجتمع يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة مناحى الحياة وتحويل كافة الخدمات الحكومية الى تعاملات رقمية، واستخدام البيانات المختلفة فى التحليلات وعمل المؤشرات اللازمة لدعم ومساعدة متخذى القرار لإدارة موارد الدولة واتخاذ القرارات التى تعتمد على البيانات الصحيحة والمدققة.

وفى إطار التعاون المشترك بين الوزارتين تم خلال الفترة السابقة الانتهاء من حصر أراضى وأملاك الأوقاف بعدد 25 محافظة موزعة على محافظات الجمهورية بقاعدة بيانات متكاملة للأوقاف وذلك لأول مرة فى مصر، وبناء الخريطة الرقمية للأوقاف وتوقيع أراضى وأملاك الأوقاف على خرائط مساحية، وتكامل بيانات الأوقاف مع الخريطة الرقمية بالهيئة المصرية العامة للمساحة لعدد 18 محافظة بنسبة 100%، وجارى استكمال عدد 7 محافظات لاستكمال بناء الخريطة المتكاملة مع البيانات حتى فبراير 2019.

هذا وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء فى مشروعات مستقبلية لميكنة التعاملات على أملاك الوقف وميكنة دورات العمل بالوزارة والهيئة وكافة المناطق التابعة بالمحافظات للتيسير على المواطنين من خلال خدمات الشباك الموحد. وكذلك تدريب كوادر متخصصة بوزارة الأوقاف على كيفية استخدام تطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على الارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن خطط التطوير المستقبلية تعتمد على الاستفادة من المخرجات الحالية لقاعدة البيانات فى بناء نظام لوضع آليات لتسعير أراضى ومبانى الأوقاف بناءً على تحليلات مكانية، بالإضافة الى تطوير نظام لإدارة ومراقبة التحصيلات والتعديات التى تتم على الوقف، وسرعة حصر المتأخرين عن السداد ومراقبة مدى التزام المحصلين بخطط التحصيل وتقييم أدائهم، وذلك بما يسهم فى دعم متخذى القرار لتعظيم عوائد الاستثمارات على موارد وأملاك الأوقاف.