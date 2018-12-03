«جي بي أوتو»: رفع الدولار الجمركي يزيد أسعار السيارات المستوردة 2%

قالت شركة جي.بي أوتو، أكبر شركة لتجميع وتوزيع السيارات في مصر، اليوم الاثنين، إن قرار رفع الدولار الجمركي، سيزيد أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع بنسبة تتراوح بين واحد واثنين بالمئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، “بالإشارة إلى قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، يرجى العلم بأنه تم دراسة هذا التعديل، وجاري زيادة أسعار السيارات المستوردة كاملة الصنع بنسبة 1-2% تقريبا”.

وأضافت جي.بي أوتو أنها تقوم “بمتابعة السوق في الفترة المقبلة لدراسة رد فعل السوق واتخاذ اللازم”.

وأعلنت وزارة المالية يوم الجمعة الماضي أنها ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية والواردات التي لها مثيل محلي في ديسمبر.

وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير من العام الماضي بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

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