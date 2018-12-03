شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار: الموافقة على لائحة العمل الداخلى للمناطق الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال اجتماعه برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على مشروع لائحة نظام العمل الداخلى للمناطق الاستثمارية، والتى تتضمن جميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بحركة سير العمل داخل المناطق الاستثمارية بداية من إقامتها وتشكيل مجالس إدارتها وإجراءات عمل المكتب التنفيذى فى حصول المشروعات على الموافقات والتراخيص اللازمة للبناء ومزاولة النشاط فى ضوء أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، لتكون بمثابة مرجع للمستثمرين والعاملين بإدارة المناطق الاستثمارية وبالمكاتب التنفيذية لتقديم كافة الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.

وتنقسم اللائحة إلى أربعة أبواب، يتضمن الباب الأول إجراءات إقامة منطقة استثمارية من ضوابط ومعايير إقامة المنطقة، ونموذج طلب إنشاء المنطقة، ويشمل الباب الثانى تشكيل مجلس إدارة المنطقة وضوابط انعقاده واختصاصاته، ويتضمن الباب الثالث شروط ومعايير وقواعد التخطيط العام والخاص والبناء بالمناطق الاستثمارية، ويشمل الباب الرابع سياسات واجراءات العمل داخل المكتب التنفيذى.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار - وفقا لبيان للوزارة اليوم الاثنين أن هيئة الاستثمار تعمل على تطوير وإنشاء المناطق الحرة بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تحديث اللائحة جاء فى إطار تحقيق نقلة للهيئة من أجل تطوير العمل فى المناطق الاستثمارية، خاصة أن آخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام.

وجاء تحديث اللائحة فى ظل قيام الهيئة بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة فى بنها وعرب العليقات، وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر ألماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، حيث من المنتظر أن تتضمن هذه المناطق نحو 8 آلاف مشروع، وتساهم فى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.

وناقش المجلس أيضا الترتيبات النهائية لتنظيم منتدى أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، ويشارك به أكثر من 3000 شخص يمثلون نطاقات واسعة فى مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء إفريقيا والعالم يتصدرهم زعماء وقادة القارة ومتحدثين بارزين من جهات إقليمية ودولية.

كما بحث المجلس تفعيل منظومة التحول الرقمى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإنشاء مركز شؤون وكلاء المستثمرين للهيئة.