شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف فى أسعار السمك البلطى والبورى اليوم الاثنين بالعبور 3-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اسعار السمك البلطى والبورى ارتفاعا طفيفا طبقا لأخر تحديث لموقع سوق العبور، اليوم الاثنين 3 ديسمبر ، بحيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 20 -22 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.
وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28 - 35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح ما بين 34 - 40جنيها للكيلو.
وتراجع سعر سمك المكرونة السويسى ليصل ما بين 50-66 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.
وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 125، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 360 - 420 جنيه، ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 260 - 320 جنيها ، وبلغ سعر البورى 34-38 جنيها
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