المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

كتب: أحمد يعقوب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجارى، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وأكد وزير المالية، أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.
وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه خلال الشهر الجارى، بمراجعة برنامج الإصلاح...
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