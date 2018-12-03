وزير المالية: ندرس طرح سندات جديدة في الربع الأول

كتب محمود الجمل

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإعلان عن طرح لسندات سيادية جديدة في الربع الأول من العام المقبل 2019، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة حالية للتنويع بين الأسواق التي يشملها الطرح.

وأضاف في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس 2018 "فرص وتحديات2019"، أن الوزراة كانت قد طرحت سندات سيادية خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين بالدولار واليورو، مشيرا إلى أن هناك هدفا ليكون هناك أكثر من عملة بخلاف هاتين العملتين، غير أنه لم يتخذ أي قرارا بشأن ذلك حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزراة لا تعمل بمفردها بل تستشير...