شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بفعل آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوعين ، ضمن عمليات التعافي القوية من أدنى مستوى فى 13 شهرا ، يأتي هذا الارتفاع الواسع بفعل آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "أكبر مستهلكين للنفط بالعالم" ، وقبيل اجتماع أوبك يوم الخميس المقبل لمناقشة خض الإنتاج لدعم السوق ووقف تدهور الأسعار.

بحلول الساعة 09:45جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.44$،وسجل أعلى مستوي 53.83$ الأعلى فى أسبوعين ،وأدنى مستوي 52.02$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.00$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.75$ ،وسجل أعلى مستوي 62.58$ الأعلى فى أسبوعين ،وأدنى مستوي 60.38$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة نسبة 1.2% ، مستأنفا خسائره بعد ارتداده فى اليوم السابق من أدنى مستوى فى 13 شهرا عند 49.40$ للبرميل ،وانخفضت أيضا عقود برنت بنسبة 1.1%.

وانخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 22% على مدار شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وتعاذ تلك الخسارة الشهرية الأكبر فى أربع سنوات إلى تصاعد المخاوف بالسوق حيال تجدد أزمة تخمة المعروض العالمي ، خاصة مع ضخ كبار المنتجين بالعالم مستويات قياسية من الإنتاج ، بالتزامن مع مؤشرات قوية على ضعف مستويات الطلب العالمي.

على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى الأرجنتين اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ على تأجيل رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بحوالي 200 مليار$ من 10% إلى 25% بداية من كانون الثاني/يناير المقبل لمدة 90 يوما.

وستحاول الولايات المتحدة والصين خلال فترة 90 يوما تكثيف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يحل الخلافات التجارية بين أكبر مستهلكين للنفط بالعالم.

من ناحية أخرى ، تنتظر أسواق الطاقة الاجتماع الرسمي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" فى فيينا يوم الخميس المقبل ، حيث من المقرر أن تعلن المنظمة العالمية وروسيا خفض الإنتاج بهدف دعم السوق ووقف تدهور الأسعار.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة " الأسبوع الماضي" بنحو 2 منصة ، فى ثالث زيادة أسبوعية خلال شهر ، ليبلغ إجمالي المنصات العاملة فى حقول الزيت الصخري 887 منصة.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة ،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 38.5% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 11.7 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة ،متجاوزا إنتاج روسيا لتصبح الولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.