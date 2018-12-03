شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع نمو قطاع الصناعات البريطاني يتجاوز التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات القطاع الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي 53.1 نقطة ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 51.6 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت مستوي 51.1 نقطة ، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

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