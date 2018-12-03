شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع أكثر من 3% ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع نزول الأسعار للتداول دون 4,000$ مرة أخرى ، وسط ضعف مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الرقمية ،وغياب المحفزات القوية لجذب مستثمرين جدد إلى السوق.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:05بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,970$ بانخفاض قدره 129$ بنسبة 3.1%،حيث سعر الافتتاح عند 4,099$،وسجلت أعلى مستوي عند 4,115$ ، و أدنى سعر عند 3,905$.

فقدت أسعار البتكوين يوم الأحد نسبة 1.0% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل استمرار ضعف مستويات الطلب بالسوق الرقمية.

وعلى مدار شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ، انخفضت أسعار البتكوين بنسبة 37% ، فى رابع خسارة شهرية على التوالي ، وبأكبر خسارة شهرية منذ آذار /مارس الماضي.

وتعاذ تلك الخسارة الشهرية الواسعة إلى تكثيف عمليات البيع المفتوحة بالسوق الرقمية ، مع خضوع المستثمرين لحالة الهلع والذعر، والتي أدت إلى خروج سيولة مالية واسعة من السوق.

زادت عمليات البيع على نحو مكثف فى ظل الاضطرابات التي سيطرت على السوق الرقمية بعد الانقسام الكلي الأخير لعملة البتكوين كاش ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حيال قاضية التلاعب بالأسعار.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 6 مليار$ إلى إجمالي 130 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

قال بول دونوفان كبير الاقتصاديين العالميين فى بنك يو بي أس "إن العملات الرقمية لا يمكن أن تكون عملات أبدا وأنها معيبة بشكل قاتل".

ومن جانبه يعتقد ريتش إيدلمان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيدلمان فايننشال " إن الوقت مناسب لبدء شراء البتكوين بالنسبة للمستثمرين الذين يؤمنون بالموضوع طويل الأجل للعملات الرقمية ،وبالنسبة لغير المؤمنين بتلك القصة فليس هذا هو المكان المناسب للدخول إلى السوق".

من ناحية أخرى ، وعدت مجموعة العشرين بعد اجتماع الأرجنتين يوم الجمعة تنظيم تداول الأصول الرقمية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشي مع معايير مجموعة العمل المالي ، مع انتظار أي ردود أخرى حسبما تقتضي الحاجة لذلك.