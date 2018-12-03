شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر اللايتكوين دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 25.00، مع التذكير بأن كسر 30.65 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون 34.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 34.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط