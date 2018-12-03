شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الريبل 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الريبل أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير، والذي يشترط الثبات دون 0.42، في حين يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط