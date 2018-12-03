شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الإيثريوم على ثباته دون دعم القناة الصاعدة المكسور سابقاً، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالضغط السلبي الذي يقدّمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 100.00، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 120.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 120.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط