شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر البتكوين دون حاجز 4000.00، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار كسر مستوى 3860.00 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط المنتظر لهذا اليوم، لإكمال نموذج هابط يملك أهداف سلبية تصل إلى 3475.00.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 4225.00 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3500.00 والمقاومة 4225.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط