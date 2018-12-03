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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً صاعداً منذ الصباح ليقترب من مستوى 0.7400 من جديد، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.7437، في حين يمثل الثبات فوق مستويات 0.7277 و0.7240 شرط مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7440
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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