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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقترب سعر عقود خام برنت من اختبار مستوى 61.10 الذي يتحول إلى دعم مهم بعد اختراقه مسبقاً، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 63.95 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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