شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الطفيف في طريقه لاختبار محتمل لأرضية الدعم المحورية 52.60، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 57.46، في حين إن كسر 52.60 ثم 51.46 سيضع السعر تحت ضغط سلبي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 50.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.60 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد