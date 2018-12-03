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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالارتفاع ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، في طريقه نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي المنتظر عند 14.73، والذي يمثل مستوى 23.6% فيبوناتشي، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير، في حين إن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 13.93.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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