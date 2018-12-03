شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة الآن ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1238.30، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد مكاسب الذهب لتصل إلى 1262.51 كمحطة رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات فوق 1208.40 الشرط الأهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد