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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولات إيجابية ليبتعد عن الدعم المحوري 1.2730، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2963، في حين يشترط تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.2730.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2700 والمقاومة 1.2880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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