شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز تنمية سلاسل الإمداد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ورشة عمل تطوير قطاع النقل والتخزين تحت عنوان «خلق ميزة تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد».
وأضاف الرشيد: إن «منشآت» تحرص على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وسد الفجوة التمويلية، والترخيص لحاضنات الأعمال التي ستساعدهم في النمو والاستمرار، إضافة إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالإجراءات النظامية ومتطلبات الجهات الحكومية المختلفة، وصولا إلى رفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وشهدت ورشة العمل تطوير قطاع النقل والتخزين، ومناقشة أفضل الممارسات اللوجستية المحلية والعالمية والاتجاهات الحديثة في قطاع النقل والتخزين، واستعراض التحديات الرئيسية
التي يواجهها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية والنقل والتخزين في المملكة.
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