شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد المصرفى المصرى يطلق ندوة عن السياسة النقدية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الاستفادة من الخبرات العالمية على الصعيد الاقتصادى، قام المعهد المصرفى المصرى، بإطلاق ندوة عن السياسة النقدية اليابانية والدروس المستفادة منها للاقتصاد المصرى، بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة، وذلك ضمن استراتيجيته خلال عام 2018.

عقدت الندوة بحضور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، والسفير اليابانى لدى مصر، السيد مساكى نوكى، ومجموعة من كبار مسؤولى التدريب والموارد البشرية بالبنوك والمؤسسات المالية والشركات والباحثين المهتمين بالسياسة النقدية.

وألقت المحاضرة البروفسير اليابانية سايورى شيراى، الأستاذ بجامعة كيوى اليابانية والعضو السابق بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليابانى ( بنك اليابان)، إضافة إلى كونها خبيرة سابقة لدى صندوق النقد الدولى.

وفي هذا السياق، صرح السيد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، بأن المعهد يعمل علي أقامه مثل هذه الندوات لتحقيق استفادة أكبر للعاملين بالقطاع، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققته اليابان في هذه التجربة بمختلف مراحلها، موضحاً أن عملية نقل الخبرات بين المؤسسات الاقتصادية العالمية تعمل علي تحسين أداء الاقتصاد بشكل عام.

نبذة عن المعهد المصرفي المصرى:

تم تأسيس المعهد المصرفى المصرى بواسطة البنك المركزى المصرى في عام ١٩٩١ ليصبح الذراع التدريبى الرسمى له برسالة تستهدف التميز في تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفيــــة المتكاملــــة للقطــــاع المالي، والمساهمة في نشر الوعى المالى فى المجتمــــــع لكى يصبح المعهد المركز المعرفى الرائد للخدمــات الماليـــة في مصــر والمنطقة المجــــــــاورة.

تحت رئاسة نائب محافظ البنك المركزى المصرى،جمال نجم، يعتبر مجلس إدارة المعهد المصرفى المصرى أحد أهم أوجه التنافسية التي يتميز بها المعهد مكون من 6 أعضاء من رؤساء البنوك وخبراء اقتصاديين، يلعب أعضاء هذا المجلس دورا بارزا في تقدم القطاعين المالى والمصرفى.

حصل المعهد المصرفى المصرى على الإعتماد الدولي لمدة 5 سنوات من مجلس اعتماد التعليم المستمر والتدريب (ACCET) في أبريل 2009 كتأكيد للالتزام بمعايير الجودة العالمية ليصبح بذلك المعهد التدريبى الأول المعتمد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في ديسمبر 2014، تم تجديد الاعتماد لمدة خمس سنوات أخرى تنتهى فى عام 2019.











