شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 615 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى مصر بقيمة 4 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع، حيث سجل الذهب عيار 21 فى سوق الصاغة حوالى 615 جنيها للجرام.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-12-2018 فى مصر جاء نتيجة زيادة سعر الذهب عالمياً لترتفع الأوقية من 1222 دولار إلى 1230 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18: 527 جنيها عيار 21: 615 جنيها عيار 24: 703 جنيهات الجنيه الذهب: 4920 جنيها الأوقية: 1230 دولار

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

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أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.