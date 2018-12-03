شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضار بسوق العبور اليوم الاثنين 3-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضارفى سوق العبور اليوم الاثنين 3 ديسمبرطبقا لأسعار الجملة بسوق العبور، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 4.25 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 6 جنيه للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4 - 7 جنيه للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 2 – 4 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.