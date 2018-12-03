شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الهدف الأول– تحليل - 3-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سعر البلاتين مؤخرا مستوى 794.00 مقتربا بذلك من الهدف السلبي الأول مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل الهابط, نذكر بأن السيناريو السلبي سيبقى قائم بثبات المقاومة الممتدة حاليا نحو 842.00 لنستمر بترجيح المزيد من المحاولات السلبية والتي تتطلب كسر مستوى 775.00 وصولا نحو 748.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نلاحظ ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن المستوى السلبي لنتوقع بمحاولة تسلله مجددا نحو مستوى تشبع البيع تقديم عزم سلبي قوي ليزيد من فرص تحقيق الأهداف السلبية خلال الفترة الحالية.

نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط