شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بإيجابية جديدة– تحليل -3-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر النحاس تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بتشكيله لموجه صاعدة قوية متجاوزا بذلك محور المتوسط المتحرك 55 ليضغط على الحاجز الأولي المتمركز عند 2.8500, ما سبق يؤكد تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة ليستمر بمحاولاته لحين تسجيله لأهداف جديدة بوصوله نحو 2.9100 و 2.9600 على التوالي.

ثبات مؤشر ستوكاستيك حاليا حول مستوى تشبع الشراء يعزز الاستمرارية الإيجابية بتوفيره لعزم إيجابي جديد وليزيد من فرص الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8100 و 2.9100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد