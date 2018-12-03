شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 3-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه للمحاولات السلبية بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي يمثل بدوره مستوى مقاومة مهمة بتمركزه عند 146.15. كذلك بدء تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجة سلبية جديدة يساهم بتقديم عزم سلبي جديد لنبقى بانتظار هبوط السعر نحو المحطة السلبية الأولى والمستقرة عند 144.05 وبتحرره من هذا العائق ستمتد التداولات خلال الفترة القادمة نحو 143.35 و 142.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 146.15 و 144.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة