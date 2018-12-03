- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 3-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه للمحاولات السلبية بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي يمثل بدوره مستوى مقاومة مهمة بتمركزه عند 146.15. كذلك بدء تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجة سلبية جديدة يساهم بتقديم عزم سلبي جديد لنبقى بانتظار هبوط السعر نحو المحطة السلبية الأولى والمستقرة عند 144.05 وبتحرره من هذا العائق ستمتد التداولات خلال الفترة القادمة نحو 143.35 و 142.60 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 146.15 و 144.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية- تحليل - 3-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .