شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يؤكد الايجابية- تحليل - 3-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة على استقراره فوق الدعم الممتد نحو 128.40 ليزيد بذلك من فرص تشكيله لتداولات صاعدة قوية خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نتوقع خلال الفترة الحالية تقديم السعر لضغط إيجابي قوي على الحاجز المتمركز عند 129.25 ولنؤكد بأن تجاوزه سيسهل محاولة تسجيل أهداف جديدة بوصوله نحو 129.70. تجديد مؤشر ستوكاستيك للمحاولات الصاعدة واستقراره حاليا فوق مستوى 50 يساهم بتأكيد الترجيح الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد لنبقى بانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.80 و 129.70 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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