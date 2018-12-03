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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يعاني من ثبات المقاومة– تحليل - 3-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة تشكيله بعض الارتداد التصحيحي الصاعد إلا أن ثبات مقاومة القناة الفرعية الهابطة والمستقرة حاليا عند 0.8920 يزيد من فرص استئناف المحاولات السلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى بانتظار مهاجمة السعر لمستوى 0.8845 وبتحرره من هذا الحاجز ستمتد التداولات نحو 0.8755 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي الأول للمحاولات السلبية.
أما في حال نجاح السعر باختراق المقاومة الحالية وتقديمه لإغلاق إيجابي, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية ليدعونا للبدء بترجيح المحاولات الصاعدة لننتظر بذلك تسجيله لمستوى 0.9860 وصولا نحو 0.9090.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8920 و 0.8845
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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