شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القهوة الآجلة تبدأ بتسجيل الأهداف السلبية- تحليل - 3-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر القهوة خلال الفترة الأخيرة بتشكيل تداولات سلبية جديدة معلنا بذلك تأثره بسيطرة الميل الهابط لنلاحظ تسجيله لأول الأهداف بوصوله نحو 107.30, تمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة واستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية والتي تستهدف بدورها مستوى 102.60 وصولا للدعم المتمركز عند 92.65 خلال الفترة القادمة. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 113.80 و 102.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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