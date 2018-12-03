شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام قبيل بيانات قطاع الصناعات البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، يأتي هذا فى ظل نزول العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، مع انحسار المخاوف حيال تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من بريطانيا عن قطاع الصناعات التحويلية خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% حتى الساعة 08:15 جرينتش،ليتداول عند 1.2805$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2765$،وسجل الأعلى عند 1.2824$ ، والأدنى عند 1.2731$.

فقد الجنيه الإسترليني يوم الجمعة نسبة 0.35% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية و الثانوية.

وعلى مدار شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ،فقدت العملة البريطانية الجنيه الإسترليني نسبة 0.2% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل مخاوف فشل تمرير اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان البريطاني .

كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على اتفاق نهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد فى آذار/مارس 2019 ، ينظم العلاقات المستقبلية بين الطرفين ، ومتبقي إقرار هذا الاتفاق داخل البرلمان البريطاني حتى يصبح اتفاقا رسميا يحمي المملكة المتحدة من الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ، عاكسا نزولا واسع للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،بفعل انحسار المخاوف حيال تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى الأرجنتين اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ على تأجيل رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بحوالي 200 مليار$ من 10% إلى 25% بداية من كانون الثاني/يناير المقبل لمدة 90 يوما.

وستحاول الولايات المتحدة والصين خلال فترة 90 يوما تكثيف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يحل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديين بالعالم.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الصناعات البريطاني خلال تشرين الثاني /نوفمبر ، وتوفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع /2018.

يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي المتوقع مستوي 51.6 خلال تشرين الثاني/نوفمبر وسجل المؤشر مستوي 51.1 في تشرين الأول/أكتوبر.