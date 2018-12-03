شكرا لقرائتكم خبر عن %130.5 نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة حوالي 42.5 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 130.5% على مستوى السكان بالسعودية بنهاية الربع الثالث لعام 2018.

ويشير التقرير المعني برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة والصادر عن هيئة الاتصالات السعودية إلى ارتفاع عدد الاشتراكات في خدمات الإنترنت عالي السرعة (النطاق العريض) عبر شبكات الاتصالات المتنقلة إلى حوالي 29.9 مليون اشتراك بنسبة انتشار تقدر بـ 91.8% على مستوى السكان.



وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة أكثر من 2 مليون اشتراك بنسبة انتشار بلغت 36.2% على مستوى المساكن.



وارتفع عدد الاشتراكات في خدمة الألياف البصرية بنسبة 12% مقارنة ببداية العام.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الصوتية، فقد بلغ عدد اشتراكات الاتصالات الصوتية الثابتة 3.29 مليون اشتراك.