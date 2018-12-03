شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات النفطية وغير النفطية بالسعودية يسجلان ارتفاعا خلال سبتمبر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف تقرير صدر حديثا عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الصادرات النفطية ارتفعت بنسبة 55.45% بمقدار 28.35 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2018 إلى نحو 79.47 مليار ريال مقارنة بـ 51.12 مليار ريال بشهر سبتمبر 2017. وأوضح التقرير أن تلك الصادرات صعدت بنسبة 5.5% بمايعادل 4.12 مليار ريال مقارنة بـ 75.35 مليار ريال في أغسطس السابق له. وأشار التقرير إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 40.65% بمقدار 5.24 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2018 إلى نحو 18.137 مليار ريال مقارنة بـ 12.895 مليار ريال بشهر سبتمبر 2017. وأوضح التقرير أن تلك الصادرات ارتفعت بنسبة 8.8% بمايعادل 1.473 مليار ريال مقارنة بـ 16.664 مليار ريال في أغسطس السابق له من العام الجاري. وكشف تقرير سابق عنالهيئة أن الصادرات النفطية بالمملكة تراجعت بنسبة 2.1% بمقدار 1.630 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 إلى نحو 77.137 مليار ريال مقارنة بـ 78.76 مليار ريال بشهر يوينو الماضي. وأشار التقرير إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة11.1% بمقدار 1.978 مليار ريال خلال شهر يوليو 2018 إلى نحو 19.828 مليار ريال مقارنة بـ 17.850 مليار ريال بشهر يونيو الماضي.

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