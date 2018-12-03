شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد على أهمية استقرار السوق النفطية وتبحث تعزيز التعاون مع كولومبيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن لقائه مؤخرا بوزيرة الطاقة والمعادن في كولومبيا بوغوتا ماريا فرنندا سواريز لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بالذات في مجال الطاقة.

وقال الفالح في تغريدية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" أنه أوضح للوزيرة نتائج اتفاقية التعاون أوبك على استقرار أسواق النفط،مما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين ويدعم الاقتصاد العالمي.

وعلى ذات الصعيد، فقد جرى التوافق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط وذلك خلال لقاء عقد مؤخرا بقمة العشرين بالأرجنتين.

وسيعقد المنتجون من منظمة أوبك وخارجه اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري لمناقشة القضايا بشأن الإنتاج.