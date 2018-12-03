شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبدي تفاؤلها حيال الوصول لحل جيد لتمديد خفض إنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبدى سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي تفاؤله حول سعي منظمة أوبك والدول غير الأعضاء للوصول لحل جيد واتفاق لخفض إنتاج النفط.

وأوضح المزروعي وهو رئيس الدورة الحالية لمنظمة "أوبك"، إن هناك فرق فنية تعمل على خفض مستوى الإنتاج اللازم، مشيرا إلى أن ذلك يضمن المحافظة على استقرار السوق، بحسب صحيفة البيان.

وعلى ذات الصعيد، فقد جرى التوافق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط وذلك خلال لقاء عقد مؤخرا بقمة العشرين بالأرجنتين.

وسيعقد المنتجون من منظمة أوبك وخارجه اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري لمناقشة القضايا بشأن الإنتاج.