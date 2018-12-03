شكرا لقرائتكم 4.6 بليون ريال خسرتها الأسهم القطرية أمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 23:41

سجلت 56 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها الخميس الماضي ما يعادل 23 شركة من أصل 41 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، واستقر شركتان، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 584 بليون ريال بخسارة 4.6 بليون ريال نستبها 0.79 في المئة.



وبالنظر إلى الإجماليات، فنجد تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 94 في المئة إلى 72 بليون ريال في مقابل 1.16 بليون ريال لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 90 في المئة إلى 3.34 مليون سهم، في مقابل 34 مليون سهم لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 80 في المئة إلى 2245 صفقة في مقابل 11.2 الف صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة تراجعه بنسبة 0.46 في المئة تعادل 47.58 نقطة هبوطاً إلى 10316.96 نقطة في مقابل 10364.54 نقطة اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 21 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 9 قطاعات من البورصة القطرية، تصدرها مؤشر العقارات الذي سجل أكبر خسارة نسبتها 1.83 في المئة إلى 2087 نقطة.

وسجل مؤشر المصارف ثاني أكبر خسارة نسبتها 1.14 في المئة إلى 3817 نقطة، تلاه مؤشر جميع الاسهم بخسارة نسبتها 0.82 في المئة.

وحقق مؤشر النقل رابع أكبر خسارة نسبتها 0.64 في المئة إلى 2105 نقطة، تلاه مؤشر التأمين بخسارة نسبتها 0.49 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر العائد الإجمالي 0.46 في المئة إلى 18.17 الف نقطة. وفقد مؤشر بورصة قطر الریان الإسلامي - السعري 0.12 في المئة من قيمته، تعادل 2.97 نقطة هبوطاً إلى 2391 نقطة، وسجل مؤشر الصناعة أقل خسارة نسبتها 0.11 في المئة.