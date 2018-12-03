شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشري «البحرين» العام والإسلامي يوماً ثانياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 23:39

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة بلغت 0.25 في المئة تعادل 3.26 نقطة، صعودا إلى مستوى 1332.07 نقطة في مقابل 1328.81 نقطة لليوم السابق، لتتحول خسارة المؤشر منذ مطلع 2018 إلى مكسب طفيف بلغ 0.03 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.21 في المئة ما يعادل 1.82 نقطة إلى 874.36 نقطة في مقابل 872.54 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الإسلامي منذ مطلع العام إلى 19.61 في المئة.



أما عن الاجماليات، نجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» إلى 2.06 مليون سهم في مقابل 7.55 مليون سهم بنسبة تراجع 73 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة إلى 275 ألف دينار في مقابل 1.97 مليون دينار اليوم السابق، بنسبة تراجع 86 في المئة، نفذت من 36 صفقة في مقابل 50 صفقة بنسبة تراجع 28 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 10 شركات، ارتفعت أسهم 4 شركات، وتراجعت شركة واحدة، واستقرت أسعار 5 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 8.17 بليون دينار بزيادة 20 مليون دينار نسبتها 0.24 في المئة.

وحل قطاع المصارف في صدارة البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 229 ألف دينار بحريني، شكلت 83 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.6 مليون سهم، نفذت من خلال 26 صفقة.

وحل البنك الأهلي المتحد في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 167 ألف دينار، نسبتها 61 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 655 ألف سهم، نُفذت من خلال 9 صفقات.

وجاءت البحرين للاتصالات (بتلكو) ثانية بقيمة أسهم متداولة بلغت 41 ألف دينار، نسبتها 15 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 156 ألف سهم، نُفذت من خلال 6 صفقات.